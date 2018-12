Moosach - Gegen 2 Uhr nachts schlichen die Einbrecher am Sonntag über das Gelände an der Hanauer Straße. Über eine Außentreppe am Gebäude gelangten sie auf ein Zwischendach auf dem Olympia-Einkaufszentrum (OEZ). Von dort aus stiegen sie über ein Dachfenster in den Apple-Shop ein.