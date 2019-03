Nach ersten Erkenntnissen der Polizei legte ein bislang unbekannter Täter eine Abdeckplatte eines Kabelschachtes auf das Gleis. Der Vorfall ereignete sich an einem "wilden" Bahnübergang, am Südrand von Unterschleißheim. Bereits einen Tag zuvor hatte ein Zug am Nachmittag am selben Ort eine Betonplatte überfahren. In beiden Fällen wurden Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.