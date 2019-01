Schacht-Drama in Totalán Spanisches Königshaus kondoliert Julens Familie

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Der kleine Julen, der vor knapp zwei Wochen im spanischen Totalán in einen Schacht gefallen ist, ist tot. Retter fanden seinen leblosen Körper in der Nacht von Freitag auf Samstag in rund 70 Metern Tiefe. Bislang gehen die Behörden davon aus, dass der zweijährige Junge bereits aufgrund des Sturzes zu Tode gekommen ist. Auch das spanische Königshaus sprach nun seine Anteilnahme an dem Drama aus und kondolierte via Twitter.