Was macht Ibiza aus, liebe Promis?

"Eine coole Party am Strand mit den Füßen im Sand und einem Cocktail in der Hand – was gibt es Besseres? Wir haben spontan verlängert und bleiben fast zwei auf der Insel", so Nina und Julia Meise. Sie steuern auch gleich eine Boutique an und zeigen sich von den lässigen Tuniken, trendigen Beach-Dresses und sexy Outfits für die langen Ibiza-Partynächte begeistert.