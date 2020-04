Doch die Freiheit währte nicht lange: Am Sonntag gegen 16 Uhr trafen Beamte den Mann schon wieder in der Flutmulde an. "Da haben sie gerade erst angefangen", sagt Polizeisprecher Stefan Scheibenzuber auf AZ-Nachfrage. 0,4 Promille hatte der 27-Jährige intus. Scheibenzuber: "Da kann man nur mit dem Kopf schütteln." Nun muss der Mann Ostern in einer JVA verbringen. Die Richterin beim Amtsgericht ordnete den Gewahrsam bis zum 13. April an. "Wer nicht hören will, muss fühlen", sagt Scheibenzuber. Den Trinkkumpanen des 27-Jährigen erwartet eine Anzeige. Ihn erwischten die Beamten zum ersten Mal.