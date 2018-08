FC Bayern durch Schiedsrichter im Nachteil

Hat der Mittelfeldspieler damit recht? In der Spielzeit 2016/17 verabschiedete sich das Team vom damaligen Trainer Carlo Ancelotti bereits im Viertelfinale aus dem Wettbewerb, weil Superstar Cristiano Ronaldo auf der gegnerischen Seite in der Nachspielzeit traf – allerdings aus einer Abseitsposition, was vom Schiedsrichter unbemerkt blieb.