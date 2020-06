Satirischer Halbjahresrückblick "Kalkofes Mattscheibe": Oliver Kalkofe arbeitet sich an TV-Promis ab

Oliver Kalkofe greift das Verhalten der beiden Reality-Damen in seiner Sendung auf. Dafür schlüpft der Komiker in die Rolle von Nick und Obert und spielt die besagte Szene in seiner gewohnt satirischen Art und Weise nach. Aber auch Matthias Mangiapane (36) bekommt sein Fett weg und wird von Kalkofe gekonnt auf den Arm genommen. Doch nicht nur "Promis unter Palmen" nimmt sich der 54-Jährige in seinem Halbjahresrückblick vor.