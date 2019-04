Satire-Serie über "Dahoam is Dahoam" "Akte Lansing": Sebastian Bezzel in neuer Kommissar-Rolle

Ein Spin-off für Fans?

"Dahoam is Dahoam"-Fans sollen nicht verprellt, Satire-Fans aber unterhalten werden. Ein durchaus gewagter Spagat, denn was sich Drehbuchautor Georg Büttel für die eigentlich so beliebten Seriendarsteller im "Kitschbiotop" ausgedacht hat, sieht hinter den "Akte Lansing"-Kulissen ganz anders aus. Doch BR-Hörfunkdirektor Martin Wagner ist sich sicher: "Wer 'Dahoam ist Dahoam' noch nie gesehen hat, wird die 'Akte Lansing' lieben. Und wer 'Dahoam ist Dahoam' liebt, wird in der 'Akte Lansing' die 'ungeschminkte Wahrheit' über die Erfolgsserie im BR Fernsehen erfahren und dabei häufig schmunzeln", so seine Einschätzung zum Spin-off-Format.