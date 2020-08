Satire-Brüder im Geiste? Jan Böhmermann vergibt für kritische Abi-Rede ein Praktikum

Was war passiert?

Korn hatte in seiner Rede an einer Schule in Mecklenburg-Vorpommern den Direktor kritisiert und ihm vorgeworfen, dass Schüler dort in einem "Klima von Angst und Einschüchterung" leben müssen, heißt es im "Spiegel". Daraufhin habe er sich eine Anzeige vom Schuldirektor eingehandelt. Böhmermann kommentierte dieses Vorgehen mit den Worten: "Meinungsstarke Journalist_innen, die sich für die 'immer stärker um sich greifende' 'Cancel Culture' interessieren, sollten mal nach Fischland-Darß-Zingst (MV) reisen und eine Reportage über die Freie Schule Prerow schreiben."