Sat.1-Show startet im August "Promi Big Brother": Sind das die ersten vier Kandidaten?

Mit dabei sein soll zum einen Lorenz Büffel (41), der sich mit seinem Hit "Johnny Däpp" (2016) in die Ballermann-Herzen gesungen hat. Sein bürgerlicher Name lautet Stefan Scheichel. Zum anderen soll Jasmin Tawil (37) in der Show ihr TV-Comeback feiern. Die Ex-Frau von Popstar Adel Tawil (41) wurde durch ihre Rolle in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt und sorgte später mit ihrem Aussteigerleben auf Maui, Hawaii, für Schlagzeilen.