Die neue Staffel des Reality-Formates "Big Brother" läuft 20 Jahre nach der ersten Ausgabe seit 10. Februar in Sat.1. Mit den schwächelnden Einschaltquoten dürfte der Sender allerdings nicht zufrieden sein. So kam die Entscheidungs-Liveshow am Montag lediglich auf 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 960.000 Menschen verfolgten die Show. Das ist für den Sender der bisher schlechteste Wert für die Neuauflage des TV-Experiments. Könnte das Konsequenzen für "Big Brother 2020" haben?

Wird "Big Brother 2020" bald abgesetzt?

Vor wenigen Wochen wiegelte der Sender derartige Befürchtungen auf Nachfrage von spot on news ab. "Das Experiment 'Big Brother' 2020 ist auf 100 Tage angesetzt, und dieser Zeitraum bietet ein hohes Entwicklungspotenzial", hieß es von ProSiebenSat.1 selbstbewusst.

Könnte das neue Quotentief jetzt aber doch zu einer Absetzung des Formats führen? "Das Experiment ,Big Brother‘ ist auf einen längeren Zeitraum angesetzt, damit sich auch eine Dynamik entwickeln kann. Big Brother hält für die Bewohner und Zuschauer noch viele Überraschungen bereit. Mit den Tageszusammenfassungen konnte SAT.1 die Quoten im Timeslot 19:00 bis 20:00 Uhr in den ersten drei Sende-Wochen steigern", teilt Sendersprecherin Sandra Scholz auf AZ-Nachfrage mit.

Das Jubiläum von "Big Brother"

Im Jahr 2000 wurden erstmals Kandidaten bei ihrem Alltag im Container durch Kameras begleitet. Teilnehmer wie Jürgen Milski (56) oder Zlatko Trpkovski (44) wurden nach ihrem Auszug wie Promis gefeiert. Vier Jahre nach der letzten Staffel bei RTLzwei versuchte es sixx 2015 bereits mit einem Comeback der Show. Nach der 12. Staffel folgte jedoch keine weitere.

Seit 2013 läuft der Ableger "Promi Big Brother" in Sat.1. Zuletzt holte sich Ex-"Köln 50667"-Darstellerin Janine Pink (32) den Sieg. Auch 2020 soll es wieder eine Staffel geben.