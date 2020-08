Sat.1 probiert etwas Neues "Genial oder Daneben?": Makeover für die Quizshow "Genial daneben"

Die Quoten für die Sat.1-Quizshow "Genial daneben - Das Quiz" schwächelten zuletzt, nun schraubt der Sender an Look und Konzept. Ab 31. August heißt die Show "Genial oder Daneben?" und sendet montags bis freitags um 19:00 Uhr aus einem neuen Studio und mit neuen Spielregeln, wie es in einer Pressemitteilung heißt.