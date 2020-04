Alina Merkau: Kindheit und Karriere beim Frühstücksfernsehen

Alina Merkau wurde am 21. März 1986 in Berlin geboren. Schon als Kind machte sie ihre ersten Schritte vor der Kamera: Seit 1996 ist sie als Schauspielerin tätig. Unter anderem spielte sie bis 2004 in der ARD-Vorabendserie "Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen" die Rolle der Nina Sommerfeld. Auch nach ihrem Abitur blieb sie der Branche treu und studierte Angewandte Medienwirtschaft und Media Acting.