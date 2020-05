SARS-CoV-2-Konzept Masken und Preisanstieg: So verändert Corona den Friseurbesuch

Wen beim allmorgendlichen Blick in den Spiegel das nackte Grauen packt, der kann sich freuen. Ab dem 4. Mai geht es Spliss und Co. an den Kragen, denn dann dürfen Friseursalons wieder öffnen, doch nur zum Haareschneiden. Ein wirkliches Wohlfühlprogramm wird es nicht geben.