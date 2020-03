Am 6. Juni 1998 flimmerte die erste Folge "Sex and the City" über die US-Bildschirme. Deutsche Fans lernten die Serie über die vier New Yorker Single-Ladys erst im September 2001 kennen und lieben. Nach 94 Folgen aus sechs Staffeln war im Jahr 2004 Schluss. Doch die Story ging im Kino weiter: "Sex and the City – Der Film" (2008) und "Sex and the City 2" (2010) folgten. "SatC" ist mittlerweile Kult. Doch sind die Stars auch heute noch dick im Geschäft? Das erfahren Sie in der Fotostrecke.