Sarafina und Peter sind nun ein Ehepaar "Wir haben ja gesagt": Hochzeit bei den Wollnys

Der Sender RTL II zitiert Sarafina mit den Worten: "Wir sind überglücklich und können den Tag noch gar nicht in Worte fassen. Wir haben in den letzten Monaten so viel geplant und vorbereitet und heute war es endlich soweit. Wir sind so dankbar für diesen unvergesslichen Tag." Gefeiert wurde demnach in großer Runde mit Familie und Freunden.