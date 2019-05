"Sankt Maik" startet in die 2. Staffel Serienstar Daniel Donskoy ist gerne Single

Seit Anfang Mai gibt es auch Ihren neuen Song "Didn't I say so" über eine unglückliche Liebe zu hören. Haben Sie hier eigene Erfahrungen verarbeitet?

Donskoy: Verarbeiten ist nicht das richtige Wort. Ich schreibe über das, was ich gelebt habe und manchmal über das, was ich mir noch wünsche, zu erleben. Das Geile an der Musik ist, dass man ein Moment des Gefühls in einer dreiminütigen Geschichte konservieren kann. Am 17. Mai kommt der zweite Song der EP raus "Should I give up on love" - das beantwortet viele Fragen, die man sich nach "Didn't I say so" stellt. Die ganze EP ist wirklich sehr persönlich.