Sanitäter und Polizisten geschlagen Mit fünf Promille! Rollstuhlfahrer attackiert Rettungskräfte

Nürnberg - Ein stark betrunkener Rollstuhlfahrer hat in Mittelfranken mehrere Rettungskräfte angegriffen. Wie die Polizei in Nürnberg am Montag mitteilte, war ein 58-Jähriger am Samstagmorgen aus seinem Rollstuhl gefallen und hatte auf herbeigerufene Sanitäter eingeschlagen. Auch Polizisten griff der Mann demnach an und beleidigte sie. Er wurde schließlich gefesselt in ein Krankenhaus gebracht.