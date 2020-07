Denn die geplante Generalsanierung des Museums wurde kurzerhand umgeworfen – eigentlich sollte der Umbau des Gebäudes in der Altstadt 2023 beginnen, nun wurde das Projekt um mehrere Jahre nach hinten verschoben. Aus der geplanten Wiedereröffnung im Jahr 2029 wird also nichts. Die grün-rote Regierung erhofft sich dadurch Einsparungen in Höhe von rund 140 Millionen Euro.