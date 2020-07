Stadtmuseum wartet seit 1999 auf Sanierung

Bei den bewilligten 203,5 Millionen Euro wird es nach sechs Jahren Unterbrechung kaum bleiben.

Nichts wird dadurch besser, dass man es aufschiebt. Es gibt die üblichen Baukostensteigerungen, die Technik entwickelt sich weiter. Es kann neue Brandschutz- oder Energieverordnungen geben. Man wird möglicherweise auch neue Fachleute finden müssen, weil die bisherigen vielleicht nicht mehr zur Verfügung stehen. Vor allem aber wird man ein inhaltliches Konzept in sechs Jahren so nicht mehr halten können. Die Museumswelt ändert sich immer schneller, und wir planen ja auch schon lange.

Seit 1999 will man das Stadtmuseum sanieren.

Und seit Auer Weber Architekten den Wettbewerb vor fünf Jahren für sich entscheiden konnten, wird ganz konkret geplant. Man würde uns in einem laufenden Prozess stoppen. Das betrifft neben den Architekten und dem Atelier Brückner ja vor allem die Mitarbeiter hier im Haus, das Kommunal-, das Bau- und das Kulturreferat.

Ein unfassbarer Aufwand.

Man darf das gar nicht in Gehälter umrechnen, das ist absurd. Den Mitarbeitern vom Stadtmuseum wurde übrigens immer vorgeworfen, sie würden zu sehr um sich selber kreisen und die Ausstellungen vernachlässigen. Aber was blieb denn anderes übrig, als diese unfassbar komplexe Sanierung zu planen? Das Haus steht unter Denkmalschutz, eigentlich ist die Stadt verpflichtet, diese Gebäude zu erhalten. Dass die Sanierungskosten so hoch sind, hängt damit zusammen, dass 70 Prozent dieser 200 Millionen Euro in den reinen Substanzerhalt gehen. Da ist noch keine einzige neue Lampe dabei.

Hat man in München schlicht vergessen, dass das Stadtmuseum eine der bedeutendsten Sammlungen in Deutschland beherbergt?

Die Fachwelt kennt und schätzt diese Sammlungen, deshalb haben wir unzählige Leihanfragen. Unsere Objekte sind dann im Haus der Bayerischen Geschichte zu sehen, im Hygienemuseum und so fort. Also auch in Museen, die mit ganz anderen Etats operieren. Wir dagegen müssen 30.000 Quadratmeter bewirtschaften und in Räumen heizen, die energetisch und klimatechnisch überhaupt nicht den heutigen Standards entsprechen. Eigentlich sind unsere Aufgaben Ausstellen, Vermitteln und Veranstalten, aber dieses riesige marode Haus frisst uns die Haare vom Kopf.

Das Image des Stadtmuseums hat gelitten

Auch das Image hat in den letzten Jahren gelitten.

Da kann ich nicht widersprechen. Und das hat auch Auswirkungen auf Mäzene und Stifter, die ihre Objekte in einer guten, attraktiven, sicheren Umgebung wissen wollen. Aber wenn diese große Stadt München sich dieses Museum nicht leisten kann, muss man über andere Lösungen nachdenken.

Wie könnten diese Lösungen aussehen?

Etwa Teile des Gebäudes abzutrennen und anderweitig zu nutzen. Corona trifft Staat und Städte hart. Und ich weiß auch, dass sich Kommunen mit ihren Stadtmuseen oft schwertun. Aber es ist wichtig, sich ehrlich in die Augen zu schauen und zu fragen: Können oder wollen wir ein 200-Millionen-Projekt umsetzen? Dieses Museum mit seinen wundervollen Sammlungen gehört den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Wir haben also verantwortungsbewusst damit umzugehen und gemeinsam eine konstruktive Lösung zu entwickeln. Das wäre bei einem Baustopp bis 2026 nicht der Fall. Und nach allem, was hier schon geleistet wurde, die pure Verschwendung!