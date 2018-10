Sanierung ab Herbst 2022 Olympiastadion für zwei Jahre dicht

München - Das Olympiastadion wird wegen der Sanierung von Herbst 2022 an für 20 Monate geschlossen – so hat es der Stadtrat als Kompromiss beschlossen. Los gehen die Umbauarbeiten erst nach der 50-Jahr-Feier des Olympiaparks, die in vier Jahren ansteht. Bis Frühjahr 2024 bleibt das Stadion dann komplett zu.