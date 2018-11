München - Münchner, die den Abriss des Starnberger Flügelbahnhofs und ihres Hauptbahnhofs nicht wollen, sollten bis Donnerstag ihren schriftlichen Einspruch im Planungsreferat abgeben, Blumenstraße 28b: Es reichen Name und Adresse mit dem Vermerk: "Den Einwendungen der AKU schließe ich mich an." Wer einen massiven neuen Glaspalast an der Arnulfstraße ablehnt, muss sich also beeilen.