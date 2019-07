Sandra Oh wieder in Aktion Neue Folgen "Killing Eve": Das muss man über die Serie wissen

Für die Britin Jodie Comer war ihre Rolle als Villanelle der internationale Durchbruch. Sie gewann 2019 den BAFTA TV Award als "Beste Schauspielerin" und stach dabei Co-Star Sandra Oh aus, die ebenfalls nominiert war. Bei den diesjährigen Emmy Awards treten Comer und Oh erneut gegeneinander an, sie sind beide als "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" nominiert. Für Comer ist es die erste Emmy-Nominierung überhaupt, für Oh bereits die achte. Fünf Mal war Oh für "Grey's Anatomy" nominiert, konnte aber nie gewinnen. 2018 setzte sich Claire Foy (35) für "The Crown" durch und sagte - fast entschuldigend - in ihrer Dankesrede: "Sandra Oh, ich liebe dich."