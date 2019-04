Samuel L. Jackson, Snoop Dogg, ... So trauert die Filmwelt um John Singleton

"Bruder, Freund und Mentor"

Schauspieler Courtney B. Vance (59, "Die Mumie"), der mit Singleton an der Miniserie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" gearbeitet hatte, schreibt per Instagram: "Seine Stimme und seine Präsenz werden fehlen. Aber der Geist seiner umfassenden Arbeit - und die Pfade, die er für Generationen von Filmemachern eingetreten hat - werden weiterleben." US-Comedian Chris Rock (54, "2 Tage in New York") bewundert auf Instagram Singletons Ehrgeiz: "Als wir uns das erste Mal 1988 trafen erzählte er mir, was er in seiner Karriere vorhatte, inklusive der Oscar-Nominierung und jedem Film danach und alles wurde wahr. Es ist so traurig, dass er gegangen ist, er war so ein guter Kerl und er hatte noch mehr Dinge auf seiner Liste."