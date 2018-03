Samt Seitenhieb gegen Böhmi Klaas Heufer-Umlauf macht Alexa, Siri und Google Home zu Musik-Stars

Siri und Google Home kommen bei ihnen nicht zum Zug, dafür bereiten sie Millionen Menschen eine Freude, die sich Alexa nach Hause geholt haben. Wer sein Amazon-Gerät von Deutsch auf Englisch stellt und in Hörweite den Song "Featuring Alexa" von Too Many T's abfeuert, der darf sich über Alexas rege Beteiligung an dem Lied erfreuen. Denn frisch Englisch gelernt hört die auf die Sprachbefehle der beiden MCs Ross und Leon, auch wenn sie ihren Einsatz hin und wieder dezent verschläft.

Und so packt sie auf Wunsch einen Trommelwirbel aus, rechnet den beiden ihre zukünftigen Millionen-Gewinne dank der genialen Idee aus oder trällert mit so viel Auto-Tune, dass selbst Cher neidisch wird. Auch wenn sie und all die anderen Musiker sich wohl trotz dieser beiden Beispiele noch keine Sorgen darüber machen müssen, von Siri und Co. abgelöst zu werden. Noch nicht.