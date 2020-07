Neue EHC-Trikots: Rückennummern in 3D-Optik

Doch es gibt auch einige Neuerungen. Erstmals erscheinen die Rückennummern in 3D-Optik, so wie etwa beim bekannten NHL-Team der New York Rangers. Auf der Vorderseite ist dezent ein Bulle in Rautenmuster zu sehen, was die Verbundenheit zur bayerischen Heimat zum Ausdruck bringt.