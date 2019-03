Hudson-Odoi drängt derweil weiter auf einen Verkauf: Schon im Winter hatte der 18-Jährige um eine Freigabe für einen Wechsel gebeten. In London kommt der Youngster unter Trainer Maurizio Sarri trotz starker Leistungen nur selten zum Zug. In der laufenden Saison stand der Angreifer zwar in 24 Partien auf dem Feld, kommt aber lediglich auf 1.342 Spielminuten.