Kössen - Servus Tirol, schee war’s – und erfolgreich: Der TSV 1860 ist am Sonntag mit einem Achtungserfolg im Gepäck aus dem fünftägigen Trainingslager in Kössen abgereist. Am Samstag hatte sich das Team von Trainer Daniel Bierofka durch ein 0:0 gegen den türkischen Topklub Basahsehir Istanbul achtbar aus der Affäre gezogen.