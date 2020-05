In der Passivzone sind es maximal 61 Menschen: Zeitnehmer und Anschreiber, technisches Personal, Ordnungsdienste und Medienvertreter. Beim Zutritt in die Halle muss sich diese Gruppe die Hände desinfizieren und einen Mund-/Nasenschutz tragen, es wird Fieber gemessen.

Pesic hofft auf "spannende Wohnzimmerspiele"

Es gibt natürlich auch keine Einlaufkinder, keine Maskottchen, keine Cheerleader, kein Händeschütteln. Auch Bodenwischer fehlen. Diese Aufgabe wird von Teammitgliedern oder Betreuern übernommen. Wischmobs stehen an den Spielerbänken. Wenn der Ball einen Zwei-Meter-Sicherheitsbereich um das Feld verlässt, muss er desinfiziert werden.

An dem Turnier nehmen insgesamt zehn Teams teil, die in zwei Fünfergruppen und anschließend in Viertelfinale, Halbfinale sowie Finale aufeinandertreffen. Die K.o.-Runde wird jeweils mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, die Ergebnisse werden addiert.

Bayern plant dabei mit TJ Bray , der bereits seit einer Woche zurück in München ist. Sein Landsmann Greg Monroe weilt dagegen noch in den USA. Damit ist es fraglich, ob der Star-Center bei dem Turnier für Bayern spielen wird.

"Unser Ziel sind spannende und unterhaltsame Wohnzimmerspiele“, sagte FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic, "aus unserem Wohnzimmer Audi Dome in die Wohnzimmer aller Sportfans daheim.“ Bayern-Präsident Herbert Hainer will "alles dafür tun, dass in München das bestmögliche Meisterschaftsturnier stattfinden wird, das der Basketball in der aktuellen Situation bieten kann.“

