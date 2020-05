Wiederaufnahme des Spielbetriebs Ende Mai geplant

Es sei nicht zu verstehen, "warum die ersten beiden Profi-Ligen ein Konzept vorgelegt haben und längst wieder spielen – die dritte Profi-Liga aber nicht", ergänzte der 66-Jährige. Der DFB hatte am Dienstag mitgeteilt, mit einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der 3. Liga am 30. Mai zu planen. Gedankenspiele über die Fortsetzung der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison am 26. Mai waren zuvor verworfen worden.