Lauridsen: Kaum Chancen auf Eishockey-WM in Dänemark

Und nicht nur das. Lauridsen muss voraussichtlich sechs Wochen pausieren – damit ist sein Einsatz bei der Eishockey-WM (4. bis 20. Mai) mehr als unwahrscheinlich. Für Lauridsen ist das die Höchststrafe, schließlich findet die WM in seiner dänischen Heimat statt. „Natürlich fiebert man auf so ein Ereignis hin, eine Heim-WM, so eine Chance hat man wahrscheinlich nur einmal in seiner Karriere, in seinem Leben“, hatte Lauridsen der AZ Anfang des Jahres gesagt.