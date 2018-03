Wie äußert sich das?

Er zeigt jedem Mitarbeiter unglaublichen Respekt. Er ist keiner, der sich über die anderen erhebt. Da ist er ganz anders als viele anderen, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Ich denke, es ist wirklich rar, dass sich ein derartiger Superstar so in ein Team integriert und keine Sonderstellung für sich in Anspruch nimmt. Er steht mit all den Mitarbeitern, die wir haben, und die in ihren Aufgabengebieten teilweise genauso ein Superstar sind, in einer Reihe – und da fühlt er sich auch wohl.