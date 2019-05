Top-Wert bei Löwen-Eröffnungsspiel am Betzenberg

Insgesamt kamen 8.132 Fans pro Partien in die Stadien, was die alte Bestmarke aus der Saison 2015/16 (7.071) deutlich überbot. Highlight: Das Saisonfinale am 38. Spieltag wollten 101.575 Zuschauer live sehen - nur am ersten Spieltag waren es mehr (112.814).