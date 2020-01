Aniston und Pitt umarmten sich, hielten sich an den Händen und strahlten sich an. Der "Hollywood Reporter" postete außerdem ein Video, das den Schauspieler backstage vor einem Fernseher zeigt. Dabei sieht er sich an, wie Aniston bei den SAG Awards ihr Preis verliehen wird. Sie gewann in der Kategorie "Beste Darstellerin in einer Dramaserie" für "The Morning Show". Auch Pitt konnte sich freuen: Er nahm den Preis in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" für den Film "Once Upon a Time... in Hollywood" entgegen.