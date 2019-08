Saftpackung mal anders Ashley Benson wird das Gesicht vom neuen "Cosmopolitan"-Parfüm

Das Parfüm trägt den Namen "Eau de Juice" und ist "in vier Highend-Noten" erhältlich - zunächst aber offenbar nur in den USA. Der Grund für den Launch ist laut "Cosmopolitan" unter anderem folgender: "Parfüm ist die beste Geheimwaffe eines faulen Mädchens. Es ist das Trockenshampoo der Frauenwelt." Der Duft dürfte nach solchen Worten also ziemlich frech daherkommen. Das merkt man aber auch schon am Flakon, der die Form einer Saftpackung hat.