Sängerin ist "Single" Gerüchte um Magerwahn und Toyboy: Jetzt spricht Céline Dion Klartext

"Ja, es gibt einen anderen Mann"

Dion trainiert regelmäßig mit ihrem Backgroundtänzer Pepe Munoz (34), was zu Gerüchten führte, er sei ihr neuer Freund. Romantische Gefühle spielten in ihrer Beziehung aber keine Rolle, erklärte die 50-Jährige nun und fügte hinzu: "Ich bin Single." Sie wird von der "Sun" zitiert: "Die Presse schreibt: 'Oh mein Gott, René ist gerade erst gestorben und jetzt gibt es einen anderen Mann.' Ja, es gibt einen anderen Mann in meinem Leben, aber nicht DEN Mann in meinem Leben."