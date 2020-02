Neues Gewicht: Adele hat mit der Sirtfood-Diät abgenommen

Mit neuer erschlankter Figur, aber der alten Stimmgewalt, ist Adele ("21") am Samstag auf der Hochzeit ihrer besten Freundin Laura Dockrill aufgetreten. In einem Londoner Pub gab die Sängerin ihre größten Hits wie "Rolling In The Deep" oder "Hello" zum Besten.