Sängerin gibt ihr Jury-Debüt Sarah Lombardi: "Mein Sohn Alessio hat schon viele Supertalente"

Sarah Lombardi (26, "Zurück zu mir") hat es geschafft. Vom zweiten Platz bei "Deutschland sucht den Superstar" über Teilnahmen an TV-Shows wie "Let's Dance" und "Dancing on Ice" bis hin zum Juryposten. Die Sängerin nimmt in der 13. Staffel von "Das Supertalent" neben Dieter Bohlen (65) und Bruce Darnell (62) Platz. Wie sie mit ihrem ersten Juryjob umgeht, mit welchen Eigenschaften die Kandidaten bei ihr punkten können und welche Talente ihr Sohn Alessio (4) bereits besitzt, hat die 26-Jährige der Nachrichtenagentur spot on news im Interview verraten.