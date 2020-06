Sängerin erwartet ein Mädchen Katy Perry und Orlando Bloom haben noch keinen Namen für ihre Tochter

Viele Frauen wissen bereits sehr früh, wie ihr späteres Baby einmal heißen soll. Nicht so Katy Perry (35, "Witness"): Die schwangere Sängerin verriet während eines Radio-Interviews in der Show "Karson & Kennedy", dass sie noch nicht wisse, wir sie ihre Tochter nennen werde. Sie und auch ihr Verlobter Orlando Bloom (43, "Carnival Row") müssten sich noch entscheiden, man lasse sich dafür sogar bis nach der Geburt Zeit. "Wir haben Optionen und sie wird es uns sagen", so Perry über den Stand der Planungen.