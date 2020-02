Sänger wird zum fünften Mal Vater Ronan Keating: Es wird ein Mädchen!

Der irische Sänger Ronan Keating (42, "Time Of My Life") darf sich auf eine Tochter freuen! Wie er während eines gemeinsamen Fotoshootings mit seiner Frau Storm Keating (38) für das britische "OK! Magazine" verriet, erwarte das Paar ein "Baby Girl". Er wisse schon länger das Geschlecht des Kindes, sagte er im dazugehörigen Interview. Es sei "recht hart" für ihn gewesen, das Geheimnis bis zum heutigen Tage für sich zu behalten. Seine Frau ergänzte, dass sie immer wieder gefragt worden seien, aber man habe ständig geantwortet: "Wir wissen es, aber wir sagen es noch nicht."