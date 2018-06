Nach dem Erdbeben war die Vorstellung von Gott in Portugal eine andere?

Es war ein Ereignis voller Symbolismus. 40 der 100 Kirchen Lissabons wurden zerstört, während der Rotlicht-Bezirk verschont bleib. Viele Kirchen brannten aus, weil das Erdbeben an Allerheiligen stattfand und in den Kirchen viele Kerzen entzündeten waren. Dieser Tag ist in Portugal auch der Tag der Toten. Wie gesagt, es ist voller Symbolik. Entscheidend war, dass Sebastião de Mello ein unglaublich fähiger Politiker war und die Rettungsmaßnahmen in die Hand nahm. Er hat dafür gesorgt, dass die Toten beerdigt und den Lebenden geholfen wurde. Er hat sich der Strukturen der Kirche bedient, aber er hat die Kirche nie die Kontrolle übernehmen lassen.

Das Erdbeben hat Philiosophen wie Voltaire beschäftigt. Die Frage der Theodizee: Wenn Gott gütig ist, wie kann er Tausende so sterben müssen?

Es gab schon vorher Diskussionen in der Philosophie. Hat Gott einen Plan? Ist das alles von Gott gewollt? Oder ist Gott gar nicht so in die Welt involviert? Nach dem Erdbeben gab es Leute, die versuchten, das Ereignis zu rechtfertigen, sie erzählten den Menschen, dass sie den Zorn Gottes durch ihr gottloses Leben heraufbeschworen hätten. Was Unsinn war, die Leute in Lissabon waren fromm, lebten in Angst vor Gott. Aber nach dem Erdbeben machte sich unter den Ärmsten, und unter ihnen gab es die meisten Opfer, die Idee breit, dass Gott vielleicht gar nicht der beste Freund der Menschen ist. Zumindest nicht, wenn all das sein Plan war.

Sehen Sie in diesen Zeiten der Fake News die Philosophie noch als Antwort auf die wichtigen Fragen des Lebens?

Ja! Es gibt großartige Philosophen – Schopenhauer, Nietzsche, Voltaire. Sie geben einem das Rüstzeug, die Wahrheit hinter dem Blendwerk zu sehen. Wer sich mit Philiosopie beschäftigt, hält inne, ehe er in den sozialen Medien etwas absondert, ist nicht auf den billigen Effekt aus. Philisophie lässt den Geist, den Verstand und das Verständnis wachsen. Wir leben in einer Zeit, in der Unwahrheit so lange wiederholt wird, bis sie die Leute glauben. Ich glaube fast, ich selber werde angesichts dieser neuen Welt zum Nihilisten. (lacht)