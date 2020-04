Der irische Sänger und Gittarist Rea Garvey (46) ist gut im Geschäft: Neben seiner erfolgreichen Karriere als Sänger ist er seit 2011 regelmäßig als Coach bei "The Voice of Germany" sowie in diversen anderen TV-Formaten zu sehen. In Staffel 2 von "The Masked Singer" ist er außerdem als fester Juror dabei.