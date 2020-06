Sänger ist 52 geworden Kylie Minogue gratuliert Jason Donovan: "Was für tolle Zeiten"

Die beiden waren von 1986 bis 1988 zusammen in der australischen TV-Serie "Neighbours" ("Nachbarn", seit 1985) zu sehen. Und auch privat waren sie drei Jahre lang ein Paar. Kurz nachdem sie sich am Serien-Set näher kennengelernt hatten, hatte es gefunkt. Zusammen nahmen Minogue und Donovan, der wie sie ebenfalls eine Karriere als Popstar startete, auch das Duett "Especially for You" auf, das weltweit erfolgreich wurde.