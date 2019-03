Sänger befindet sich wieder in Haft R. Kelly: Neue Zeugin belastet den Sänger schwer

Die schlechten Nachrichten für R. Kelly (52, "The World's Greatest") reißen nicht ab: Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, soll eine neue Zeugin den R&B-Star schwer belasten. Eine Frau namens Sabrina könne die bereits bestehenden Missbrauchsvorwürfe in dem derzeit laufenden Prozess bestätigen. Demnach werde sie Details zu einem Vorfall aus dem Jahre 1995 vor Gericht erläutern, die den angeblichen Übergriff Kellys nach einem Konzert in Baltimore untermauern sollen.