Freinacht 2019: Münchner Polizei zieht positives Fazit

In Berg am Laim kam die Feuerwehr zum Einsatz. Unbekannte haben im Umfeld einer Bauruine Holzabfälle angezündet, die von dem alarmierten Einsatzkräfte jedoch schnell gelöscht werden konnten. Andere Gebäude waren durch die Flammen nicht in Gefahr. Da es sich um offensichtlich um Bauschutt handelte, ist der Schaden nicht klärbar. Die Polizei erstattete Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.