Zuständige Behörden sprechen von "neuer Qualität" der Angriffe

Einer Recherche der "Welt am Sonntag" ("WamS") zufolge ist die Zahl der Cyberangriffe gestiegen – und diejenigen, die dahinterstecken, haben es demnach inzwischen eher auf Sabotage als auf Spionage abgesehen. Die Zeitung bezieht sich auf bisher unveröffentlichte Zahlen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): In der zweiten Jahreshälfte habe das BSI von 157 Hackerangriffen auf Versorger sogenannter Kritischer Infrastruktur erfahren, davon 19 auf das Stromnetz. Dies sei ein deutlicher Anstieg gegenüber dem vorherigen Jahr, in dem insgesamt bei der Behörde 145 Attacken auf die Infrastruktur gemeldet worden seien.