Nicht zum ersten Mal wurde ein Bahnhof Schauplatz einer Gewalttat. In Köln wurde im vergangenen November ein Mann am Hauptbahnhof bewusstlos getreten, im Dezember gab es im Bereich des Frankfurter Bahnhofs eine Messerattacke, im Januar wurde ein Mann an einem Nürnberger U-Bahnhof zusammengeschlagen.

Vor etwa zwei Jahren hatte ein Amokläufer am S-Bahnhof Grafing bei München einen Menschen erstochen und drei verletzt. Auch in diesem Fall war der Täter nicht schuldfähig - das Landgericht München entschied im vergangenen August, dass er dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden muss. Vor Gericht hatte der Beschuldigte seine Wahnvorstellungen geschildert und sich entschuldigt: Er habe gedacht, in Deutschland breche der Heilige Krieg aus, das Land werde von Islamisten überrannt.

Für den Prozess um die Schüsse von Unterföhring sind laut Gericht zunächst acht Verhandlungstage angesetzt; er beginnt im Gerichtssaal in der Justizvollzuganstalt Stadelheim.

