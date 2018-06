München – Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand der Vorfall bereits am 15.06.2018 statt. An jenem Freitag waren zwei 28-jährige Deutsche aus dem Landkreis München und dem Landkreis Ebersberg mit einer S8 in Richtung Johanneskirchen unterwegs. In der S-Bahn trafen sie auf eine Gruppe Eritreer.