Täter oder Opfer? Die Polizei steht vor einem Rätsel

Die Polizei suchte am Unglücksort bis in die Nacht nach Spuren. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei kreiste in der Luft. Die Frage, ob der Jugendliche die Sprengstoffexplosion verursacht hat oder ein unbeteiligtes Opfer ist, konnten die Ermittler zunächst nicht klären. Auf dem Bahnhof rollten am Samstagabend keine Züge mehr.