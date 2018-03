S-Bahn Unterföhring Polizistin ins Koma geschossen: Prozesstermin steht

Juni 2017: Routineeinsatz gerät außer Kontrolle

Die Kommissarin und ihr Kollege waren am 13. Juni 2017 zu einem Routineeinsatz zum S-Bahnhof Unterföhring gerufen worden. Ein Mann war in einer S-Bahn mit Passagieren in Streit geraten. Am Bahnsteig eskalierte die Situation. Der offenbar geistig verwirrte Täter gelangte bei einer Rangelei an die Dienstwaffe des Kollegen der Polizistin. Der Täter schoss wild um sich. Eine der Kugeln traf die 26-Jährige in die Stirn. Auch zwei Passanten wurden ebenfalls angeschossen, aber dabei weitaus weniger schwer verletzt.